За поддельные командировочные уголовные дела возбудили против семьи белорусов и турфирмы, которая их выдала

Под видом командировки, белорусы пересекают границу, закрытую на выезд. За поддельные командировочные привлекают к ответственности и физлиц, и фирмы

Чтобы выехать из страны, а затем, вернувшись, не сидеть на самоизоляции, белорусы используют поддельные командировочные и попадают под уголовную ответственность. Павел МАРТИНЧИК Фото:

В Госпогранкомитете констатируют: участились попытки незаконного пересечения госграницы с поддельными командировочными. Поддельные удостоверения белорусы предъявляют, как на выезд, чтобы выехать из Беларуси, так и возвращаясь, чтобы избежать самоизоляции.

- Эта «находчивость» для четверых белорусских граждан обернулась уголовной ответственностью, - прокомментировали в ГПК.

Так с поддельными командировочными задержали в аэропорту столицы семейную пару из Бреста. Брестчане прилетели в Минск рейсом из Стамбула и предъявили пограничникам поддельные командировочные, которые им выдала турфирма. Уголовные дела возбудили не только против брестской супружеской пары, но и в отношении двух руководителей туристической компании, которые подготовили фальшивые документы.

Поддельные командировочные супругам-брестчанам выдали в турфирме. Фото: ГПК.

Вообще, с января 2021-го года на различных участках белорусской границы произошло свыше 20 эпизодов с поддельными командировочными или другими документами для выезда из Беларуси в обход ограничений.

Подделка или использование поддельных документов максимально грозит лишением свободы до 5 лет, а служебный подлог - лишением свободы до 3 лет.

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