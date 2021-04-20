За поддельные командировочные уголовные дела возбудили против семьи белорусов и турфирмы, которая их выдала
В Госпогранкомитете констатируют: участились попытки незаконного пересечения госграницы с поддельными командировочными. Поддельные удостоверения белорусы предъявляют, как на выезд, чтобы выехать из Беларуси, так и возвращаясь, чтобы избежать самоизоляции.
- Эта «находчивость» для четверых белорусских граждан обернулась уголовной ответственностью, - прокомментировали в ГПК.
Так с поддельными командировочными задержали в аэропорту столицы семейную пару из Бреста. Брестчане прилетели в Минск рейсом из Стамбула и предъявили пограничникам поддельные командировочные, которые им выдала турфирма. Уголовные дела возбудили не только против брестской супружеской пары, но и в отношении двух руководителей туристической компании, которые подготовили фальшивые документы.
Вообще, с января 2021-го года на различных участках белорусской границы произошло свыше 20 эпизодов с поддельными командировочными или другими документами для выезда из Беларуси в обход ограничений.
Подделка или использование поддельных документов максимально грозит лишением свободы до 5 лет, а служебный подлог - лишением свободы до 3 лет.
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