Неизвестный «дублер» Юрия Гагарина из Барановичей рассказал, как с него лепили скульптуру первого космонавта
Разговаривал и жал руку первому советскому космонавту, и даже оказал ему однажды незаменимую услугу: это все о пенсионере из Барановичей Иване Федорцове. Барановичанин рассказал в интервью газете «Наш край», как стал «дублером» Гагарина, но не космическим, а… художественным.
- Я встречался с Гагариным и даже немножко ему помог. Может вам интересно…, - сказал пенсионер, когда позвонил в районку.
В мае 1961-го года Иван Федорцов встретился с Юрием Гагариным в Смоленске. Знаменитый космонавт ехал домой к матери, но, конечно, провел встречу с земляками, выступал с трибуны на площади перед горкомом партии.
- Вся площадь была заполнена людьми до отказа. Юрий Алексеевич общался с людьми около часа. Делился впечатлениями о космическом путешествии, отвечал на вопросы, в деталях рассказал, как необычайно красиво и завораживающе смотрится со стороны наша планета: огромный голубой шар, ленты рек, огни больших городов, - вспоминает историческую встречу барановичанин.
Сам мужчина в то время был студентом-первокурсником. И вспоминает, что тогда же его неожиданно вызвали к ректору. В кабинете главы института были «москвичи»: сын известного советского скульптора Льва Кербеля Владимир и еще несколько человек, то ли коллеги его, то ли помощники.
- «Вот товарищи из Москвы»: сказал мне ректор. «Им нужно срочно изваять два скульптурных монумента, а позировать некому - Юрий Гагарин очень занят, а нужен такой дублер, атлетическое сложение которого сполна соответствует мужественному образу покорителя космоса. Мы, дескать, решили, что лучше кандидатуры Федорцова не найти... – поделился горожанин.
Однако «дублера» еще надо было утвердить у Гагарина. Поэтому Ивана Федорцова тем же вечером представили Юрию Алексеевичу, который согласился:
- Он улыбнулся и произнес: «Великолепная кандидатура, атлант, настоящий космонавт! Я не возражаю». И еще раз пожал мне руку: «Спасибо, Ваня, за помощь!», - рассказал пенсионер.
Так жителей Барановичей на протяжении двух месяцев, раздевшись до плавок, ежедневно позировал скульпторам, которые ваяли 5-метровую и 7-метровую скульптуры первого космонавта. «Дублера» лепили до головы, на финальном этапе уже им позировал сам Юрий Гагарин.
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