В Великобритании будут повторно заражать молодежь COVID-19. Участникам эксперимента заплатят без малого $7000
В Оксфордском университете будут заражать коронавирусом молодых людей, которые уже перенесли это заболевание. Суть эксперимента в том, чтобы выяснить, насколько и в каких случаях приобретенный иммунитет защищает человека от ковида. Второй аспект исследования – определить, какое количество коронавируса достаточно для заражения человека.
В качестве подопытных приглашены добровольцы 18-30 лет. Им придется контактировать с вирусом, а потом находиться в изоляции 17 суток. Все это время медики будут наблюдать за реакцией иммунной системы испытуемых. Если они заболеют, их будут лечить.
За участие в эксперименте добровольцам заплатят по 5000 фунтов, это эквивалентно $6925,5, пишет Интерфакс.
Подобное исследование уже проводили американские ученые. Тогда повторно заболели 10 процентов молодых испытуемых.
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