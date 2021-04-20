Без ватных палочек и шприцев: появилось тестирование на коронавирус через дыхание

За 2 минуты по выходу можно понять, есть ли у человека коронавирус. Фото: pixabay.com.

О том, что в Сингапуре начнется использование системы, тестирующей на коронавирус всего лишь посредством дыхания, проинформировало ТАСС со ссылкой на издание The Straits Times.

Появившееся устройство называется TracieX. Аппарат также высокоточно диагностирует «ковид», как и широко применяемые ПЦР-тесты - на уровне около 95%. Но при этом с человеком проводится минимум манипуляций - всего лишь дыхательный тест.

- При каждом выдохе из легких выбрасываются летучие органические соединения, образующиеся в результате различных биохимических реакций в клетках человека. Данный прибор способен фиксировать изменения химического состава дыхания и определять наличие коронавируса, - поясняют разработчики.

Тестирование также будет платным, его стоимость около 20 долларов США. И это уже дешевле существующих аналогов. А ответ приходит всего через 2 минуты.

Новые аппараты власти Сингапура уже запланировали установить в аэропортах - в аэропорту Чанги его уже тестируют. И, кроме того, использовать на массовых мероприятиях.

В июне 2021-го года, если ничто не помешает, тест-приборы запустят в массовое производство. На первом этапе уже собираются выпускать ежемесячно не менее 200 тысяч единиц тестов, а затем довести их количество до 2 миллионов в месяц.

Уточним, что в Сингапуре власти начали постепенно снимать ограничения на массовые мероприятия еще с конца 2020-го года. Основанием и главным условием, стало проведение тестирования на коронавирус непосредственно перед началом форума, семинара, выставки и т.д.

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