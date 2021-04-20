Белоруска сама нашла в сети мошенника и отдала ему деньги: рассказываем, как работает новая схема обмана и как ее избежать

Следственный комитет рассказал, как фальшивые «финансовые эксперты» приманивают жертву: дают немного денег и забирают все

Прежде, чем принять участие в заманчивом проекте дополнительного заработка, подумайте и проконсультируйтесь с теми, кому вы доверяете! Святослав ЗОРКИЙ Фото:

В Новополоцке женщина отдала сбережения мошеннику, которого сама нашла в сети. Даме никто не звонил и не предлагал «обезопасить счет» или «помочь изобличить нечестного сотрудника банка». Мошенники использовали новую, выжидательную тактику – они создали в Инстаграме страницу пользователя под именем «Финансовый эксперт». Среди прочего, на странице «эксперта» была информация, как получить доход, инвестируя в криптовалюту.

50-летняя новополочанка натолкнулась на «эксперта», когда просто просматривала страницы пользователей в Инстаграме. Ее привлекла возможность быстрого дохода - «эксперт» обещал, что вложенные деньги могут подрасти процентов на 30 за короткое время.

Новополочанка написала «эксперту». Дальнейшее общение шло в мессенджере. «Эксперт» сразу предупредил, что не работает с маленькими суммами, но потом согласился совершить операцию с 352 рублями – всем, что на тот момент могла предложить новополочанка. Женщина перевела деньги, причем, по указанию «эксперта», на несколько разных карт.

На следующий день «эксперт» обрадовал новополочанку: мол, ее деньги успешно подросли. И действительно перечислил ей вместо вложенных 352 рублей 467. Женщина воодушевилась и решила вложить деньги еще раз. «Эксперт» снова напомнил, что с маленькими суммами он не работает и спросил, какой суммой располагает женщина. Мол, подыщем вам что-нибудь, уж так и быть.

Новополочанка решила вложить в «операции с криптовалютой» все свои сбережения – 7650 рублей. Снова перечислила их на несколько разных счетов. Как только деньги ушли, связь с «экспертом» оборвалась.

-Женщина обратилась в правоохранительные органы. Новополоцким городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в крупном размере, - рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

БУДЬ В КУРСЕ!

Чтобы не стать жертвой мошенников, никогда и не под каким предлогом не перечисляйте деньги на счета незнакомцев или неизвестных вам компаний, организаций, фондов!

Не спешите доверять предложениям о возможности быстрого заработка, постарайтесь найти возможно более полную информацию о проекте. Если у вас возникают малейшие сомнения в законности и честности проекта – откажитесь от участия в нем.

Если вы получили заманчивое предложение о дополнительном заработке и не можете сами решить, насколько проект заслуживает доверия, проконсультируйтесь у заслуживающих доверия экспертов или обратитесь за разъяснениями в правоохранительные органы.

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