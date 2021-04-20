В Беларуси признали экстремистскими 22 ресурса в Telegram: вот эти чаты и телеграм-каналы

Репосты и перерепосты материалов с признанных экстремистскими ресурсов преследуется по закону. Узнали, какие каналы запретили [список]

Белорусские суды признали экстремистскими более 20 ресурсов в Telegram. Фото: Roy Liu | Bloomberg

В ГУБОП МВД Беларуси опубликовали список телеграм-каналов, признанных экстремистскими. Всего в перечне дюжина телеграм-каналов и еще 10 телеграм-чатов, которые администрировались в Минске и других белорусских городах.

Также в ведомстве пояснили, что распространение материалов чатов будет преследоваться по закону. И пояснили, что подразумевается под распространением.

- Распространение (репост, перерепост) преследуется по закону, - прокомментировали в ГУБОП.

Так на 20 апреля 2021-го года белорусским судом признаны экстремистскими такие ресурсы Телеграма:

«NEXTA-live (НЕХТА-live)», «NEXTA (НЕХТА)», «LUXTA», «Мозырь 97%», «Водители 97», «Брест: Слухи и факты», «МАЯ КРАIНА БЕЛАРУСЬ», «БЕЛАРУСЬ ГОЛОВНОГО МОЗГА», «Каратели Беларуси», «Витебск 97», «МотолькоПомоги», «Гродно 97%», «Гомель Советский 97», «Речица для Жизни ЧАТ», «Брест 97%», «Я ВЫХОЖУ / МКБ», «Чат группы Каратели», «Чат невероятного Витебска», «Могилев 97%», «Бобруйск 97%», «Осиповичи для жизни», «Бульвар Непокоренных». Кроме того, экстремистскими признаны логотип и водяной знак NEXTA.

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