Супругов из Барановичей мошенник попросил оформить шесть кредитов: они были уверены, что помогают поймать воров

У доверчивых супругов пропало более 23 тысяч рублей

Мошенники уговорили супругов взять шесть кредитов и украли все деньги. Дмитрий ЛАСЬКО Фото:

Очередная кража денег по давно известной схеме зафиксирована в Беларуси. На сей раз пострадали супруги из Барановичей. Историю рассказывает Следственный комитет.

Утром 7 апреля 61-летней женщине позвонил мужчина, представившийся работником «финансового контроля». Звонок осуществлялся через мессенджер Viber.

Собеседник сказал, что со счета женщины кто-то пытается списать деньги и, вероятно, из-за недобросовестности работников банка произошла утечка ее личных данных. Женщина передала трубку мужу. Мошенник убедил его в том, что и он, и его жена должны на свое имя оформить кредиты и зачислить полученные деньги на свой счет. После этого злоумышленник убедил мужчину и женщину сообщить ему реквизиты банковских карт.

Супруги оформили шесть кредитов, перевели деньги на свой счет и сообщили реквизиты банковской карты к нему – то есть в точности выполнили указания мошенников. Со счета сразу же исчезли более 23 тысяч рублей.

.-По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь, - рассказали в Следственном комитете.

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