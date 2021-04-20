Праздники и выходные в мае 2021: сколько и когда будут отдыхать в Беларуси

Совсем скоро белорусов ожидает череда праздничных дней, но, увы, отдыхать так много как украинцы или россияне в Беларуси не будут [календарь]

Праздничные 1 и 2 мая в 2021-ом году выпали на субботу-воскресенье - переноса не будет. Фото: pixabay.com.

Май 2021-го года станет уникальным месяцем богатым на праздники. К сожалению, почти все праздничные дни выпадают итак на выходные. В отличие от России или Украины, в Беларуси сильно продлевать праздники не будут.

Какие вообще праздники отмечают в мае 2021 года?

Череда праздников начнется с первого дня месяца - 1 мая. Первомай выпадает на субботу, мы итак отдыхам. А также готовимся к православной Пасхе, которая в этом году поздняя. Пасху отмечаем 2 мая.

Следующий праздник - 9 мая - День Победы выпадает на воскресенье. Как раз в этот момент в Беларуси большие выходные: с 8 по 11 мая. В Совмине утвердили перенос рабочего 10 мая, на субботу, 15 мая. Поэтому отдыхать белорусы смогут сразу четыре праздничных дня подряд. Напомним, на вторник, 11 мая, в этом году выпадает Радуница.

Отрабатывать выходной понедельник, 10 мая, в Беларуси будут в субботу, 15 мая. Фотоиллюстрация: pravo.by.

Всего в мае нас ждет целых 11 выходных дней и 20 рабочих. Среди рабочей недели выпадает всего один выходной день, а второй - отрабатывается в субботу. Таким образом, выходными в мае в Беларуси будут: 1, 2, 8, 9, 10, 11, 16, 22, 23, 29, 30.

К слову, в соседних с Беларусью странах, Украине и России, праздничных дней будет больше. Например, украинцы будут отдыхать в мае целых 13 дней, а россияне - 12.

Если вам покажется, что в мае вы недостаточно отдохнули. То кроме официальных праздников, есть возможность отметить такие необычные праздники, как: День собачьего счастья (4 мая), Международный день семей (15 мая), Международный день белого вина «Шардоне» (27 мая), Всемирный день без табака (31 мая).

Кроме красных дней календаря в мае есть и другие праздники: например, День собачьего счастья. Фото: stihi.ru.

А «Комсомолка» также непременно отпразднует 3 мая - Всемирный день свободы печати.

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